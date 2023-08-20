Марченко Максим Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко Максим Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марченко Федор

Мать: Марченко Мария

Рождение ребёнка
1941

Сын: Марченко Александр

Мать ребёнка: Марченко Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Евгений

Мать ребёнка: Марченко Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марченко Татьяна

Мать ребёнка: Марченко Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марченко Валентина

Смерть
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
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