Марченко Максим Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марченко Федор
Мать: Марченко Мария
Рождение ребёнка
1941
Сын: Марченко Александр
Мать ребёнка: Марченко Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченко Евгений
Мать ребёнка: Марченко Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марченко Татьяна
Мать ребёнка: Марченко Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марченко Валентина
Смерть
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область