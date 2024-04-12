Марченко (Волчкова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарченко (Волчкова) Мария

Марченко (Волчкова) Мария

Место рождения

Долгий Мох, Чаусский район, Могилёвская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Долгий Мох, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
19.01.1912

Дочь: Казакова Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Марченко Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марченко Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Максим Федорович

Отец ребёнка: Марченко Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марченко Раиса Федоровна

Отец ребёнка: Марченко Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Алексей

Отец ребёнка: Марченко Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бирюкова Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Марченко Федор

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close