Марченко (Волчкова) Мария
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1912
Дочь: Казакова Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Марченко Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марченко Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченко Максим Федорович
Отец ребёнка: Марченко Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марченко Раиса Федоровна
Отец ребёнка: Марченко Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченко Алексей
Отец ребёнка: Марченко Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бирюкова Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Марченко Федор
Смерть
Неизвестно