Марченко Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1912
Дочь: Казакова Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Марченко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченко Максим Федорович
Мать ребёнка: Марченко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марченко Раиса Федоровна
Мать ребёнка: Марченко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченко Алексей
Мать ребёнка: Марченко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бирюкова Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Марченко Мария
Смерть
Неизвестно
деревня Усушки Чаусского района Могилевской области