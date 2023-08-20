Марченко Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1912

Дочь: Казакова Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Марченко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Максим Федорович

Мать ребёнка: Марченко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марченко Раиса Федоровна

Мать ребёнка: Марченко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Алексей

Мать ребёнка: Марченко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бирюкова Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Марченко Мария

Смерть
Неизвестно
деревня Усушки Чаусского района Могилевской области