Марченко Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1941
Сын: Марченко Александр
Отец ребёнка: Марченко Максим Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченко Евгений
Отец ребёнка: Марченко Максим Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марченко Татьяна
Отец ребёнка: Марченко Максим Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно