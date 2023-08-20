Марченко Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Сын: Марченко Александр

Отец ребёнка: Марченко Максим Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Евгений

Отец ребёнка: Марченко Максим Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марченко Татьяна

Отец ребёнка: Марченко Максим Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марченко Максим Федорович

Смерть
Неизвестно
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