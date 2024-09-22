Шалесная Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.12.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шалесный Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шалесный Иосиф
Рождение ребёнка
1896
Сын: Шалесный Или Шелесный Андрей Иосифович
Отец ребёнка: Шалесный Иосиф
Рождение ребёнка
1900
Сын: Шалесный Или Шелесный Константин Иосифович
Отец ребёнка: Шалесный Иосиф
Рождение ребёнка
1903
Сын: Шалесный Михаил Иосифович
Отец ребёнка: Шалесный Иосиф