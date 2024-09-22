Шалесная Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалесная Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.12.1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шалесный Иосиф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалесный Иосиф

Рождение ребёнка
1896

Сын: Шалесный Или Шелесный Андрей Иосифович

Отец ребёнка: Шалесный Иосиф

Рождение ребёнка
1900

Сын: Шалесный Или Шелесный Константин Иосифович

Отец ребёнка: Шалесный Иосиф

Рождение ребёнка
1903

Сын: Шалесный Михаил Иосифович

Отец ребёнка: Шалесный Иосиф

Смерть
16.12.1942

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