Шалесный Или Шелесный Константин Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти01.02.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Шалесный Иосиф
Мать: Шалесная Мария
Рождение ребёнка
26.08.1948
Дочь: Суркова Мигун Шалесная Ирина Константиновна
Мать ребёнка: Шалесная Волчкевич Буер Елизавета Иосифовна
Рождение ребёнка
17.06.1951
Дочь: Финота Шалесная Зинаида Константиновна
Мать ребёнка: Шалесная Волчкевич Буер Елизавета Иосифовна
Бракосочетание
10.11.1956
Шалесный Константин и Буер Елизавета обвенчались в церкви, однако свидетельство о браке они получили только 21.03.1965г, где указано, что они вступили в брак 10.11.1956г. Хотя, они реально обвенчались... Показать все
Смерть
01.02.1962
Свидетельство о смерти II- ПЯ N 327520 от 30.03.1966г. Причина смерти: "Гипертоническая болезнь III- ст. Кровоизлияние в мозг". Место смерти: д. Р. Яворская Дятловского района Гродненской области.