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Шалесный Или Шелесный Константин Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

01.02.1962

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Шалесный Иосиф

Мать: Шалесная Мария

Рождение ребёнка
26.08.1948

Дочь: Суркова Мигун Шалесная Ирина Константиновна

Мать ребёнка: Шалесная Волчкевич Буер Елизавета Иосифовна

Рождение ребёнка
17.06.1951

Дочь: Финота Шалесная Зинаида Константиновна

Мать ребёнка: Шалесная Волчкевич Буер Елизавета Иосифовна

Бракосочетание
10.11.1956

Жена: Шалесная Волчкевич Буер Елизавета Иосифовна

Шалесный Константин и Буер Елизавета обвенчались в церкви, однако свидетельство о браке они получили только 21.03.1965г, где указано, что они вступили в брак 10.11.1956г. Хотя, они реально обвенчались... Показать все
Смерть
01.02.1962
Свидетельство о смерти II- ПЯ N 327520 от 30.03.1966г. Причина смерти: "Гипертоническая болезнь III- ст. Кровоизлияние в мозг". Место смерти: д. Р. Яворская Дятловского района Гродненской области.

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