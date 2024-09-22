Шалесный Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.12.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шалесная Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шалесная Мария
Рождение ребёнка
1896
Сын: Шалесный Или Шелесный Андрей Иосифович
Мать ребёнка: Шалесная Мария
Рождение ребёнка
1900
Сын: Шалесный Или Шелесный Константин Иосифович
Мать ребёнка: Шалесная Мария
Рождение ребёнка
1903
Сын: Шалесный Михаил Иосифович
Мать ребёнка: Шалесная Мария
Смерть
16.12.1942
В этот день в деревню Великая Воля пришли бандеровцы и по указанию фрицев растреляли всех жителей деревни, некоторые дома сожгли. Из 364 мирных жителей только 9 человекам чудом удалось выбраться из мо... Показать все