Шалесный Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалесный Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.12.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шалесная Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалесная Мария

Рождение ребёнка
1896

Сын: Шалесный Или Шелесный Андрей Иосифович

Мать ребёнка: Шалесная Мария

Рождение ребёнка
1900

Сын: Шалесный Или Шелесный Константин Иосифович

Мать ребёнка: Шалесная Мария

Рождение ребёнка
1903

Сын: Шалесный Михаил Иосифович

Мать ребёнка: Шалесная Мария

Смерть
16.12.1942
В этот день в деревню Великая Воля пришли бандеровцы и по указанию фрицев растреляли всех жителей деревни, некоторые дома сожгли. Из 364 мирных жителей только 9 человекам чудом удалось выбраться из мо... Показать все

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