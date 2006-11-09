Лисичкин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисичкин Николай

Место рождения

с. Ребриха, Ребрихинский район, Алтайский край,Россия

Дата рождения

13.10.1926

Дата смерти

09.11.2006

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Жена

Около 1928 г.р.

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1926

Отец: Лисичкин Федор

Мать: Лисичкина Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисичкина (Постолит) Галина

Рождение ребёнка
1955

Сын: Лисичкин Владимир

Мать ребёнка: Лисичкина (Постолит) Галина

Рождение ребёнка
02.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лисичкина (Постолит) Галина

Рождение ребёнка
08.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лисичкина (Постолит) Галина

Смерть
09.11.2006

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