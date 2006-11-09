Лисичкин Николай
Место рожденияс. Ребриха, Ребрихинский район, Алтайский край,Россия
Дата рождения13.10.1926
Дата смерти09.11.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1926
Отец: Лисичкин Федор
Мать: Лисичкина Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Сын: Лисичкин Владимир
Мать ребёнка: Лисичкина (Постолит) Галина
Рождение ребёнка
02.08.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лисичкина (Постолит) Галина
Рождение ребёнка
08.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лисичкина (Постолит) Галина
Смерть
09.11.2006