Лисичкина (Постолит) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисичкина (Постолит) Галина

Место рождения

п.Могоча, Читинская область, Россия

Дата рождения

Около 05.01.1928

Дата смерти

29.01.2007

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

Около 1893 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 05.01.1928

Отец: Постолит Иосиф

Мать: Постолит (Третьякова) Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисичкин Николай

Рождение ребёнка
1955

Сын: Лисичкин Владимир

Отец ребёнка: Лисичкин Николай

Рождение ребёнка
02.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лисичкин Николай

Рождение ребёнка
08.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лисичкин Николай

Смерть
29.01.2007
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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