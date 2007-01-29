Лисичкина (Постолит) Галина
Место рожденияп.Могоча, Читинская область, Россия
Дата рожденияОколо 05.01.1928
Дата смерти29.01.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 05.01.1928
Отец: Постолит Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лисичкин Николай
Рождение ребёнка
1955
Сын: Лисичкин Владимир
Отец ребёнка: Лисичкин Николай
Рождение ребёнка
02.08.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лисичкин Николай
Рождение ребёнка
08.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лисичкин Николай
Смерть
29.01.2007
Причина смерти: Естественная смерть/старость