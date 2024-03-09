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Постолит (Третьякова) Наталья

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около ?.09.1893

Дата смерти

27.03.1973

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.09.1893

Отец: Третьяков Петр

Мать: Третьякова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лупов ?

Рождение ребёнка
1918

Сын: Постолит Василий

Отец ребёнка: Постолит Иосиф

Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Постолит (Лупов) Василий

Отец ребёнка: Лупов ?

Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Постолит Григорий

Отец ребёнка: Постолит Иосиф

Рождение ребёнка
26.07.1924

Сын: Постолит Владимир

Отец ребёнка: Постолит Иосиф

Рождение ребёнка
Около 05.01.1928

Дочь: Лисичкина (Постолит) Галина

Отец ребёнка: Постолит Иосиф

Смерть
27.03.1973
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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