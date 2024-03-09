Постолит (Третьякова) Наталья
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо ?.09.1893
Дата смерти27.03.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.09.1893
Отец: Третьяков Петр
Мать: Третьякова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лупов ?
Рождение ребёнка
1918
Сын: Постолит Василий
Отец ребёнка: Постолит Иосиф
Рождение ребёнка
Около 1918
Отец ребёнка: Лупов ?
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Постолит Григорий
Отец ребёнка: Постолит Иосиф
Рождение ребёнка
26.07.1924
Сын: Постолит Владимир
Отец ребёнка: Постолит Иосиф
Рождение ребёнка
Около 05.01.1928
Дочь: Лисичкина (Постолит) Галина
Отец ребёнка: Постолит Иосиф
Смерть
27.03.1973
Причина смерти: Естественная смерть/старость