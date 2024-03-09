Лисичкина Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лисичкин Федор
Рождение ребёнка
13.10.1926
Сын: Лисичкин Николай
Отец ребёнка: Лисичкин Федор
Рождение ребёнка
1939
Сын: Лисичкин Василий
Отец ребёнка: Лисичкин Федор
Смерть
Неизвестно