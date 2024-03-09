Лисичкина Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисичкина Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лисичкин Федор

Рождение ребёнка
13.10.1926

Сын: Лисичкин Николай

Отец ребёнка: Лисичкин Федор

Рождение ребёнка
1939

Сын: Лисичкин Василий

Отец ребёнка: Лисичкин Федор

Смерть
Неизвестно

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