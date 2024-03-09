Лисичкин Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛисичкин Федор

Лисичкин Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Лисичкин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лисичкина Ольга

Рождение ребёнка
13.10.1926

Сын: Лисичкин Николай

Мать ребёнка: Лисичкина Ольга

Рождение ребёнка
1939

Сын: Лисичкин Василий

Мать ребёнка: Лисичкина Ольга

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.