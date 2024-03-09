Лисичкин Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Лисичкин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лисичкина Ольга
Рождение ребёнка
13.10.1926
Сын: Лисичкин Николай
Мать ребёнка: Лисичкина Ольга
Рождение ребёнка
1939
Сын: Лисичкин Василий
Мать ребёнка: Лисичкина Ольга
Смерть
Неизвестно