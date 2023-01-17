Михей Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиОколо 1829
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Иван Михеев
Мать ребёнка: Анисья Филипова
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Карп Михеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Сальникова Евгения Михеева
Мать ребёнка: Анисья Филипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Филипова
Смерть
Около 1829