Михей Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михей Максимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Около 1829

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Около 1771 г.р.

Дети

Около 1790 г.р.
Около 1791 г.р.
Около 1795 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Иван Михеев

Мать ребёнка: Анисья Филипова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Карп Михеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Сальникова Евгения Михеева

Мать ребёнка: Анисья Филипова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Филипова

Смерть
Около 1829
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