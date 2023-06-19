Яков Максимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиОколо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Максим Григорьев
Мать: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1799
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1803
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.11.1805 ст.
Сын: Филимон Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Василий Яковлев
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1850