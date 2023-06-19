Яков Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯков Максимов

Яков Максимов

Место рождения

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Около 1850

Пол

Мужской

Отец

Около 1729 г.р.

Мать

Около 1753 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1805 г.р.
Скрыто настройками приватности
Около 1820 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Максим Григорьев

Мать: Татьяна Иванова

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1803

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.11.1805 ст.

Сын: Филимон Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Василий Яковлев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1850