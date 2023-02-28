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Сальникова Евгения Михеева

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Михей Максимов

Мать: Анисья Филипова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Сальникова Авдотья Феофанова

Отец ребёнка: Сальников Феофан Яковлев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Сальников Андрей Феофанов

Отец ребёнка: Сальников Феофан Яковлев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Сальников Василий Феофанов

Отец ребёнка: Сальников Феофан Яковлев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Котова Елена Феофанова

Отец ребёнка: Сальников Феофан Яковлев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальников Феофан Яковлев

Смерть
Неизвестно
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