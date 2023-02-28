Сальникова Евгения Михеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Михей Максимов
Мать: Анисья Филипова
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Сальникова Авдотья Феофанова
Отец ребёнка: Сальников Феофан Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Сальников Андрей Феофанов
Отец ребёнка: Сальников Феофан Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Сальников Василий Феофанов
Отец ребёнка: Сальников Феофан Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Котова Елена Феофанова
Отец ребёнка: Сальников Феофан Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно