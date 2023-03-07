Сальников Андрей Феофанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Бракосочетание
13.10.1840
жених вторым браком
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Сальников Степан Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Сальников Авдей Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Сальников Арсений Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Сальникова Александра Андреевна
Мать ребёнка: Сальникова Марфа Данилова
Смерть
Неизвестно