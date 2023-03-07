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Сальников Андрей Феофанов

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Сальников Феофан Яковлев

Мать: Сальникова Евгения Михеева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
13.10.1840

Жена: Сальникова Марфа Данилова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
жених вторым браком
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Сальников Степан Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Сальников Авдей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Сальников Арсений Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Сальникова Александра Андреевна

Мать ребёнка: Сальникова Марфа Данилова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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