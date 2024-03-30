Сутягин Владимир Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сутягин Владимир Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.?

Отец: Сутягин Матвей Трофимович

Мать: Агреппина Павловна

Рождение ребёнка
12.01.1976

Сын: Сутягин Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Сутягина Людмила Леонидовна

Удмуртская Республика, с. Киясово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сутягин Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Сутягина Людмила Леонидовна

Смерть
Неизвестно
Удмуртская Республика, с. Киясово
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