Сутягин Владимир Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.?
Отец: Сутягин Матвей Трофимович
Мать: Агреппина Павловна
Рождение ребёнка
12.01.1976
Сын: Сутягин Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Сутягина Людмила Леонидовна
Удмуртская Республика, с. Киясово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сутягин Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Сутягина Людмила Леонидовна
Смерть
Неизвестно
Удмуртская Республика, с. Киясово