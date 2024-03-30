Сутягин Матвей Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трофим
Рождение ребёнка
15.07.?
Сын: Сутягин Владимир Матвеевич
Мать ребёнка: Агреппина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борис Матвеевич
Мать ребёнка: Агреппина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Матвеевич
Мать ребёнка: Агреппина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Матвеевич
Мать ребёнка: Агреппина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий Матвеевич
Мать ребёнка: Агреппина Павловна
Смерть
Неизвестно