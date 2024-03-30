Сутягин Матвей Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСутягин Матвей Трофимович

Сутягин Матвей Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.?

Сын: Сутягин Владимир Матвеевич

Мать ребёнка: Агреппина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борис Матвеевич

Мать ребёнка: Агреппина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Матвеевич

Мать ребёнка: Агреппина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Агреппина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий Матвеевич

Мать ребёнка: Агреппина Павловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close