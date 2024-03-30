Агреппина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.07.?
Сын: Сутягин Владимир Матвеевич
Отец ребёнка: Сутягин Матвей Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борис Матвеевич
Отец ребёнка: Сутягин Матвей Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Сутягин Матвей Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Сутягин Матвей Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий Матвеевич
Отец ребёнка: Сутягин Матвей Трофимович
Смерть
Неизвестно