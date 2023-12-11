Борзова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.04.1917
Дочь: Борзова Мария
Отец ребёнка: Борзов Михаил
деревня Княжчино,Ленинского района Московской области
Рождение ребёнка
1918
Сын: Борзов Петр
Отец ребёнка: Борзов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борзов ?
Отец ребёнка: Борзов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Борзов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борзов Владимир
Отец ребёнка: Борзов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борзов Николай
Отец ребёнка: Борзов Михаил
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Балашиха, Балашиха, Московская область
Никольское кладбище Московской области