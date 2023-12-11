Борзова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афанасий

Мать: ?

Рождение ребёнка
?.04.1917

Дочь: Борзова Мария

Отец ребёнка: Борзов Михаил

деревня Княжчино,Ленинского района Московской области
Рождение ребёнка
1918

Сын: Борзов Петр

Отец ребёнка: Борзов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борзов ?

Отец ребёнка: Борзов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Борзов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борзов Владимир

Отец ребёнка: Борзов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борзов Николай

Отец ребёнка: Борзов Михаил

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Балашиха, Балашиха, Московская область
Никольское кладбище Московской области
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