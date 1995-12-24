Борзов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

24.12.1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Борзов Михаил

Мать: Борзова Ирина

Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
начальником почтового отделения связи в Сокольниках
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
ул. Стромынка
Смерть
24.12.1995
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Балашиха, Балашиха, Московская область
Никольское кладбище Московской области
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