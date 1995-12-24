Борзов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти24.12.1995
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Борзов Михаил
Мать: Борзова Ирина
Работа или профессия
Неизвестно
начальником почтового отделения связи в Сокольниках
Место жительства
Неизвестно
ул. Стромынка
Смерть
24.12.1995
Похороны
Неизвестно
Балашиха, Балашиха, Московская область
Никольское кладбище Московской области