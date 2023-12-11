Борзов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.04.1917
Дочь: Борзова Мария
Мать ребёнка: Борзова Ирина
деревня Княжчино,Ленинского района Московской области
Рождение ребёнка
1918
Сын: Борзов Петр
Мать ребёнка: Борзова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борзов ?
Мать ребёнка: Борзова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Борзова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борзов Владимир
Мать ребёнка: Борзова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борзов Николай
Мать ребёнка: Борзова Ирина
Смерть
Неизвестно