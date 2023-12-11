Борзов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.04.1917

Дочь: Борзова Мария

Мать ребёнка: Борзова Ирина

деревня Княжчино,Ленинского района Московской области
Рождение ребёнка
1918

Сын: Борзов Петр

Мать ребёнка: Борзова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борзов ?

Мать ребёнка: Борзова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Борзова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борзов Владимир

Мать ребёнка: Борзова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борзов Николай

Мать ребёнка: Борзова Ирина

Смерть
Неизвестно
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