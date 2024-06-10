Самохвалова Екатерина Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Самохвалов Илья Тимофеевич
Отец ребёнка: Самохвалов Тимофей Яковлев
Рождение ребёнка
10.06.1892
Отец ребёнка: Самохвалов Тимофей Яковлев
Рождение ребёнка
10.06.1892
Сын: Самохвалов Александр Тимофеев
Отец ребёнка: Самохвалов Тимофей Яковлев
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Громова Елизавета Тимофеевна
Отец ребёнка: Самохвалов Тимофей Яковлев
Рождение ребёнка
02.01.1902
Сын: Самохвалов Яков Тимофеевич
Отец ребёнка: Самохвалов Тимофей Яковлев
Рождение ребёнка
05.10.1903
Дочь: Самохвалова Пелагея Тимофеева
Отец ребёнка: Самохвалов Тимофей Яковлев
Рождение ребёнка
23.10.1904
Сын: Самохвалов Яков Тимофеевич
Отец ребёнка: Самохвалов Тимофей Яковлев
Смерть
Неизвестно