Самохвалова Екатерина Михайлова Около 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Самохвалова Екатерина Михайлова

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Место рождения

Денисово, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Михаил

Мать: не указана

Денисово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самохвалов Тимофей Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Самохвалов Илья Тимофеевич

Отец ребёнка: Самохвалов Тимофей Яковлев

Денисово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.06.1892

Сын: Самохвалов Петр Тимофеев

Отец ребёнка: Самохвалов Тимофей Яковлев

Денисово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.06.1892

Сын: Самохвалов Александр Тимофеев

Отец ребёнка: Самохвалов Тимофей Яковлев

Денисово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Громова Елизавета Тимофеевна

Отец ребёнка: Самохвалов Тимофей Яковлев

Денисово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.01.1902

Сын: Самохвалов Яков Тимофеевич

Отец ребёнка: Самохвалов Тимофей Яковлев

Денисово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.10.1903

Дочь: Самохвалова Пелагея Тимофеева

Отец ребёнка: Самохвалов Тимофей Яковлев

Денисово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.10.1904

Сын: Самохвалов Яков Тимофеевич

Отец ребёнка: Самохвалов Тимофей Яковлев

Смерть
Неизвестно

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