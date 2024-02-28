деревня Денисово, деревня Денисово, Одоевский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Денисово

Одоевский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Лихвинский уезд
1509Денисова, сц. вл.при рч. Ватце.22121880105
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Лихвинский уезд, Князищевская волость
428. Денисово, сельцо бывшее владельческое, при речке Ватце, дворов 32, жителей 262, лавка, постоялый двор, винокуренный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Одоевский район
390107Денисоводеревня54°02'с.ш.36°36'в.д.N-37-062

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Одоевский муниципальный район, Северо-Одоевское сельское поселение
70636405176д Денисоводеревня
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