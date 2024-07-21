Громова Елизавета Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1924
Дочь: Орлова Анна Денисовна
Отец ребёнка: Громов Денис Алексеевич
Рождение ребёнка
05.08.1932
Отец ребёнка: Громов Денис Алексеевич
д. Говоренки, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
22.06.1939
Отец ребёнка: Громов Денис Алексеевич
Смерть
Неизвестно