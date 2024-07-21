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Громова Елизавета Тимофеевна

Место рождения

Денисово, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Самохвалов Тимофей Яковлев

Мать: Самохвалова Екатерина Михайлова

Денисово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Громов Денис Алексеевич

Рождение ребёнка
03.01.1924

Дочь: Орлова Анна Денисовна

Отец ребёнка: Громов Денис Алексеевич

Денисово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.08.1932

Сын: Громов Василий Денисович

Отец ребёнка: Громов Денис Алексеевич

д. Говоренки, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
22.06.1939

Сын: Громов Николай Денисович

Отец ребёнка: Громов Денис Алексеевич

Денисово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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