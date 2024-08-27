Пожитков Сергей Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПожитков Сергей Емельянович

Пожитков Сергей Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1826 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1856 г.р.

Дети

1876 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пожитков Емельян Евдокимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пожиткова Ольга Терентьевна

Рождение ребёнка
19.02.1876 ст.

Дочь: Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Пожиткова Ольга Терентьевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/3a6bc91c-dbac-4e2e-a9ee-4c485c41cbb7/129
Рождение ребёнка
1878

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Восприемник
01.01.1887 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/57ab929a-9951-4418-8aa5-bf9495d97ab0/102
Восприемник
02.07.1900 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/123
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.