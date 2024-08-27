Пожитков Сергей Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пожитков Емельян Евдокимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1876 ст.
Дочь: Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Пожиткова Ольга Терентьевна
https://ya.ru/archive/catalog/3a6bc91c-dbac-4e2e-a9ee-4c485c41cbb7/129
Рождение ребёнка
1878
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Восприемник
01.01.1887 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/57ab929a-9951-4418-8aa5-bf9495d97ab0/102
Восприемник
02.07.1900 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/123
Смерть
Неизвестно