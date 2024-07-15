(Пожиткова) Александра Сергеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Пожиткова) Александра Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
26.02.1899 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ab4432ec-47e6-4f7d-9500-ffce8fdeb363/121
Восприемник
02.10.1900 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/132
Смерть
Неизвестно

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