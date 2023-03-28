Пожиткова (---) Ольга Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Терентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1876 ст.
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Пожитков Сергей Емельянович
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно