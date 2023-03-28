Пожиткова (---) Ольга Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожиткова (---) Ольга Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1876 ст.

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Пожитков Сергей Емельянович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пожитков Сергей Емельянович

Смерть
Неизвестно