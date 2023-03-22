Ходорченко Мария Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Каминская Лидия Кондратьевна
Отец ребёнка: Ходорченко Кондрат Малахович
Рождение ребёнка
15.08.1943
Сын: Хадорченко Михаил Кондратьевич
Отец ребёнка: Ходорченко Кондрат Малахович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ходорченко Владимир Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ходорченко Нина Кондратьевна
Отец ребёнка: Ходорченко Кондрат Малахович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ходорченко Владимир Кондратьевич
Отец ребёнка: Ходорченко Кондрат Малахович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ходорченко Иван Кондратьевич
Отец ребёнка: Ходорченко Кондрат Малахович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ходорченко Виктор Кондратьевич
Отец ребёнка: Ходорченко Кондрат Малахович
Смерть
Неизвестно