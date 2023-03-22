Ходорченко Мария Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходорченко Мария Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Каминская Лидия Кондратьевна

Отец ребёнка: Ходорченко Кондрат Малахович

Рождение ребёнка
15.08.1943

Сын: Хадорченко Михаил Кондратьевич

Отец ребёнка: Ходорченко Кондрат Малахович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходорченко Владимир Кондратьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ходорченко Нина Кондратьевна

Отец ребёнка: Ходорченко Кондрат Малахович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходорченко Владимир Кондратьевич

Отец ребёнка: Ходорченко Кондрат Малахович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходорченко Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Ходорченко Кондрат Малахович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходорченко Виктор Кондратьевич

Отец ребёнка: Ходорченко Кондрат Малахович

Смерть
Неизвестно
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