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Ходорченко Иван Кондратьевич
Ходорченко Иван Кондратьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ходорченко Кондрат Малахович
Мать
Ходорченко Мария Сидоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
НЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Ходорченко Кондрат Малахович
Мать:
Ходорченко Мария Сидоровна
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