Ходорченко Кондрат Малахович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходорченко Кондрат Малахович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Каминская Лидия Кондратьевна

Мать ребёнка: Ходорченко Мария Сидоровна

Рождение ребёнка
15.08.1943

Сын: Хадорченко Михаил Кондратьевич

Мать ребёнка: Ходорченко Мария Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ходорченко Нина Кондратьевна

Мать ребёнка: Ходорченко Мария Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходорченко Владимир Кондратьевич

Мать ребёнка: Ходорченко Мария Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходорченко Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: Ходорченко Мария Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходорченко Виктор Кондратьевич

Мать ребёнка: Ходорченко Мария Сидоровна

Смерть
Неизвестно
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