Ходорченко Кондрат Малахович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Каминская Лидия Кондратьевна
Мать ребёнка: Ходорченко Мария Сидоровна
Рождение ребёнка
15.08.1943
Сын: Хадорченко Михаил Кондратьевич
Мать ребёнка: Ходорченко Мария Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ходорченко Нина Кондратьевна
Мать ребёнка: Ходорченко Мария Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ходорченко Владимир Кондратьевич
Мать ребёнка: Ходорченко Мария Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ходорченко Иван Кондратьевич
Мать ребёнка: Ходорченко Мария Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ходорченко Виктор Кондратьевич
Мать ребёнка: Ходорченко Мария Сидоровна
Смерть
Неизвестно