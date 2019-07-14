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Хадорченко Михаил Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1943

Дата смерти

14.07.2019

Пол

Мужской

Добавил:

НЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1943

Отец: Ходорченко Кондрат Малахович

Мать: Ходорченко Мария Сидоровна

Рождение ребёнка
13.03.1970

Дочь: Юрьева Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Хадорченко Валентина Павловна

Рождение ребёнка
16.08.1973

Сын: Хадорченко Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Хадорченко Валентина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хадорченко Валентина Павловна

Смерть
14.07.2019
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