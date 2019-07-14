Хадорченко Михаил Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1943
Дата смерти14.07.2019
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1943
Рождение ребёнка
13.03.1970
Дочь: Юрьева Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Хадорченко Валентина Павловна
Рождение ребёнка
16.08.1973
Сын: Хадорченко Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Хадорченко Валентина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.07.2019