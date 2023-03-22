Хадорченко (Соколова) Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1950
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1950
Отец: Соколов Павел Федорович
Рождение ребёнка
13.03.1970
Дочь: Юрьева Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Хадорченко Михаил Кондратьевич
Рождение ребёнка
16.08.1973
Сын: Хадорченко Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Хадорченко Михаил Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно