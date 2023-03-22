Хадорченко (Соколова) Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хадорченко (Соколова) Валентина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1950

Пол

Женский

Добавил:

НЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1950

Отец: Соколов Павел Федорович

Мать: Соколова Клавдия Егоровна

Рождение ребёнка
13.03.1970

Дочь: Юрьева Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Хадорченко Михаил Кондратьевич

Рождение ребёнка
16.08.1973

Сын: Хадорченко Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Хадорченко Михаил Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хадорченко Михаил Кондратьевич

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