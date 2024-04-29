Петров Михаил
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Петрова (--) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Петрова (--) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Петрова (--) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Петрова (--) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Петрова (--) Евдокия Ивановна
отдан в рекруты
Смерть
До 1782