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Петров Михаил

Место рождения

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова (--) Евдокия Ивановна

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1755

Сын: Петров Иван Михайлович

Мать ребёнка: Петрова (--) Евдокия Ивановна

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1757

Сын: Петров Иван Михайлович

Мать ребёнка: Петрова (--) Евдокия Ивановна

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1759

Сын: Петров Павел Михайлович

Мать ребёнка: Петрова (--) Евдокия Ивановна

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1762

Сын: Петров Филипп Михайлович

Мать ребёнка: Петрова (--) Евдокия Ивановна

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1768

Сын: Петров Архип Михайлович

Мать ребёнка: Петрова (--) Евдокия Ивановна

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
отдан в рекруты
Смерть
До 1782
Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край

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