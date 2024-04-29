Петров Павел Михайлович
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Петров Михаил
Мать: Петрова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Петрова Евдокия Осиповна
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Петрова Евдокия Осиповна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Петрова Евдокия Осиповна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Петрова Василиса Павловна
Мать ребёнка: Петрова Евдокия Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Евдокия Осиповна
Смерть
Неизвестно