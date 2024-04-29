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Петров Павел Михайлович

Место рождения

Елбань, Ординская волость, Барнаульский уезд

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Петров Михаил

Мать: Петрова Евдокия Ивановна

Елбань, Ординская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
1780

Сын: Петров Андрей Павлович

Мать ребёнка: Петрова Евдокия Осиповна

Елбань, Ординская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
1783

Сын: Петров Андрей Павлович

Мать ребёнка: Петрова Евдокия Осиповна

Елбань, Ординская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
1785

Сын: Петров Кузьма Павлович

Мать ребёнка: Петрова Евдокия Осиповна

Елбань, Ординская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Петрова Василиса Павловна

Мать ребёнка: Петрова Евдокия Осиповна

Елбань, Ординская волость, Барнаульский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Евдокия Осиповна

Елбань, Ординская волость, Барнаульский уезд
Смерть
Неизвестно
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