Петрова (Белых) Евдокия Осиповна
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Петров Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Петров Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Петров Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Петрова Василиса Павловна
Отец ребёнка: Петров Павел Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно