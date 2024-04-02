Петрова (Белых) Евдокия Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Белых) Евдокия Осиповна

Место рождения

Елбань, Ординская волость, Барнаульский уезд

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Елбань, Ординская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
1780

Сын: Петров Андрей Павлович

Отец ребёнка: Петров Павел Михайлович

Елбань, Ординская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
1783

Сын: Петров Андрей Павлович

Отец ребёнка: Петров Павел Михайлович

Елбань, Ординская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
1785

Сын: Петров Кузьма Павлович

Отец ребёнка: Петров Павел Михайлович

Елбань, Ординская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Петрова Василиса Павловна

Отец ребёнка: Петров Павел Михайлович

Елбань, Ординская волость, Барнаульский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Павел Михайлович

Елбань, Ординская волость, Барнаульский уезд
Смерть
Неизвестно
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