Петрова (--) Евдокия Ивановна 1733 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрова (--) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Михаил

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1755

Сын: Петров Иван Михайлович

Отец ребёнка: Петров Михаил

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1757

Сын: Петров Иван Михайлович

Отец ребёнка: Петров Михаил

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1759

Сын: Петров Павел Михайлович

Отец ребёнка: Петров Михаил

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1762

Сын: Петров Филипп Михайлович

Отец ребёнка: Петров Михаил

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1768

Сын: Петров Архип Михайлович

Отец ребёнка: Петров Михаил

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
отдан в рекруты
Смерть
1793
Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край

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