Петрова (--) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Михаил
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Петров Михаил
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Петров Михаил
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Петров Михаил
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Петров Михаил
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Петров Михаил
отдан в рекруты
Смерть
1793