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Петров Филипп Михайлович

Место рождения

Елбань, Ординская волость, Барнаульский уезд

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Петров Михаил

Мать: Петрова Евдокия Ивановна

Елбань, Ординская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
1793

Сын: Петров Осип Филиппович

Мать ребёнка: Петрова Федосья Ивановна

Елбань, Ординская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Бакланова Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Петрова Федосья Ивановна

Елбань, Ординская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
1795

Сын: Петров Иван Филиппович

Мать ребёнка: Петрова Федосья Ивановна

Елбань, Ординская волость, Барнаульский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Федосья Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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