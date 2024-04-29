Петров Филипп Михайлович
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Петров Михаил
Мать: Петрова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Петрова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Бакланова Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Петрова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Петрова Федосья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Федосья Ивановна
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно