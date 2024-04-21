Петрова (Чернакова) Федосья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Чернакова) Федосья Ивановна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Чернаков Иван

Мать: Чернакова Афродита Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Петров Осип Филиппович

Отец ребёнка: Петров Филипп Михайлович

Елбань, Ординская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Бакланова Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Петров Филипп Михайлович

Елбань, Ординская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
1795

Сын: Петров Иван Филиппович

Отец ребёнка: Петров Филипп Михайлович

Елбань, Ординская волость, Барнаульский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Филипп Михайлович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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