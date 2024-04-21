Петрова (Чернакова) Федосья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Чернаков Иван
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Петров Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Бакланова Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Петров Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Петров Филипп Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно