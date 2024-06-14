Чернакова (Голубцова) Афродита Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернакова (Голубцова) Афродита Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Голубцов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернаков Иван

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
До 1761

Сын: Чернаков Федор Иванович

Отец ребёнка: Чернаков Иван

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Литвинова -Малкова- (Чернакова) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Чернаков Иван

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Чернаков Егор Иванович

Отец ребёнка: Чернаков Иван

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
отдан в рекруты в 1788
Рождение ребёнка
1770

Сын: Чернаков Василий Иванович

Отец ребёнка: Чернаков Иван

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Петрова (Чернакова) Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Чернаков Иван

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Чернаков Федот Иванович

Отец ребёнка: Чернаков Иван

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Чернаков Фома Иванович

Отец ребёнка: Чернаков Иван

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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