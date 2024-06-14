Чернакова (Голубцова) Афродита Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1741
Отец: Голубцов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернаков Иван
Рождение ребёнка
До 1761
Отец ребёнка: Чернаков Иван
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Литвинова -Малкова- (Чернакова) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Чернаков Иван
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Чернаков Иван
отдан в рекруты в 1788
Рождение ребёнка
1770
Сын: Чернаков Василий Иванович
Отец ребёнка: Чернаков Иван
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Петрова (Чернакова) Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Чернаков Иван
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Чернаков Иван
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Чернаков Иван
Смерть
Неизвестно