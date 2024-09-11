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Чернаков Федот Иванович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Чернаков Иван

Мать: Чернакова (Голубцова) Афродита Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
03.11.1796

Жена: Чернакова (Черновская) Агрипина Даниловна

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
чингис
Бракосочетание
13.01.1803

Жена: Чернакова (Засмолина) Ирина Степановна

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
чингис
Рождение ребёнка
02.08.1809

Дочь: Чернакова Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Чернакова (Засмолина) Ирина Степановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Чернаков Григорий Федорович

Мать ребёнка: Чернакова (Засмолина) Ирина Степановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.07.1818

Дочь: Чернакова Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Чернакова (Засмолина) Ирина Степановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
чингис
Смерть
Неизвестно

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