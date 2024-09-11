Чернаков Федот Иванович
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Бракосочетание
03.11.1796
чингис
Бракосочетание
13.01.1803
чингис
Рождение ребёнка
02.08.1809
Дочь: Чернакова Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Чернакова (Засмолина) Ирина Степановна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Чернаков Григорий Федорович
Мать ребёнка: Чернакова (Засмолина) Ирина Степановна
Рождение ребёнка
01.07.1818
Дочь: Чернакова Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Чернакова (Засмолина) Ирина Степановна
чингис
Смерть
Неизвестно