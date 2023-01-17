Брусовани (Лясс) Наталья Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Лясс Валентин Савельевич
Мать: Самойлова Нина Павловна
Рождение ребёнка
15.11.1949
Отец ребёнка: Брусовани Ефим Моисеевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бар Натан Ефимович
Отец ребёнка: Брусовани Ефим Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брусовани Андрей Ефимович
Отец ребёнка: Брусовани Ефим Моисеевич
Смерть
2005