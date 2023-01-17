Брусовани (Лясс) Наталья Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брусовани (Лясс) Наталья Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Лясс Валентин Савельевич

Мать: Самойлова Нина Павловна

Рождение ребёнка
15.11.1949

Сын: Брусовани Юрий Ефимович

Отец ребёнка: Брусовани Ефим Моисеевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бар Натан Ефимович

Отец ребёнка: Брусовани Ефим Моисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брусовани Ефим Моисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брусовани Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Брусовани Ефим Моисеевич

Смерть
2005
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