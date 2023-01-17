Брусовани (Брусованик) Ефим (Хаим) Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрусовани (Брусованик) Ефим (Хаим) Моисеевич

Брусовани (Брусованик) Ефим (Хаим) Моисеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1915

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1949

Сын: Брусовани Юрий Ефимович

Мать ребёнка: Брусовани Наталья Валентиновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бар Натан Ефимович

Мать ребёнка: Брусовани Наталья Валентиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брусовани Андрей Ефимович

Мать ребёнка: Брусовани Наталья Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брусовани Наталья Валентиновна

Смерть
2002
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close