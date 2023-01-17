Брусовани (Брусованик) Ефим (Хаим) Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1915
Дата смерти2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1949
Мать ребёнка: Брусовани Наталья Валентиновна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бар Натан Ефимович
Мать ребёнка: Брусовани Наталья Валентиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брусовани Андрей Ефимович
Мать ребёнка: Брусовани Наталья Валентиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2002