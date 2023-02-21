Бар (Брусовани) Натан Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бар Иегуда Натанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бар Михаль Натановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брусовани Даниил Натанович
Мать ребёнка: не указана