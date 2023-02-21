Бар (Брусовани) Натан Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бар (Брусовани) Натан Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брусовани Ефим Моисеевич

Мать: Брусовани Наталья Валентиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бар Иегуда Натанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бар Михаль Натановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брусовани Яков Натанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брусовани Даниил Натанович

Мать ребёнка: не указана

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