Самойлова Нина Павловна 1896 — найти родственников по фамилии на Familio

Самойлова Нина Павловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1896, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 1971, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мать
Лепёшкина Варвара Дмитриевна1853 г.р.
Отец
Самойлов Павел Васильевич11.06.1866 г.р.
Супруги
Лясс Валентин Савельевич1895 г.р.
Дети
Брусовани (Лясс) Наталья Валентиновна1923 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Самойлов Павел Васильевич

Мать: Лепёшкина Варвара Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лясс Валентин Савельевич

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Брусовани (Лясс) Наталья Валентиновна

Отец ребёнка: Лясс Валентин Савельевич

Смерть
1971
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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