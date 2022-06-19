Самойлова Нина Павловна
женский, родилась 1896, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 1971, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
МатьЛепёшкина Варвара Дмитриевна1853 г.р.
ОтецСамойлов Павел Васильевич11.06.1866 г.р.
Супруги
Лясс Валентин Савельевич1895 г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Брусовани (Лясс) Наталья Валентиновна
Отец ребёнка: Лясс Валентин Савельевич
Смерть
1971
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург