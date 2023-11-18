Зарубина Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарубина Ксения Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

После 1907 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1857 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1888 ст.

Сын: Зарубин Александр Леонтьевич

Отец ребёнка: Зарубин Леонтий Григорьевич

Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.166-167 (Рождение №-49м)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зарубин Леонтий Григорьевич

Смерть
После 1907 ст.
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