Зарубина Ксения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиПосле 1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.07.1888 ст.
Сын: Зарубин Александр Леонтьевич
Отец ребёнка: Зарубин Леонтий Григорьевич
Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.166-167 (Рождение №-49м)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1907 ст.