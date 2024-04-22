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Зарубин Александр Леонтьевич

Место рождения

Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

15.07.1888 ст.

Дата смерти

13.05.1907 ст.

Пол

Мужской

Отец

До 1857 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1888 ст.

Отец: Зарубин Леонтий Григорьевич

Мать: Зарубина Ксения Васильевна

Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.166-167 (Рождение №-49м)
Крещение
17.07.1888 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Григорий Иванович - крестьянин-собственник из д.М.Каменка Крёстная мать: Параскева Петровна - крестьянская девица из д.М.Каменка
Смерть
13.05.1907 ст.
Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крестьянский сын в 18-19 лет (от чахотки)
Похороны
15.05.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.206-207 (Умершие №-15м)
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