Зарубин Александр Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения15.07.1888 ст.
Дата смерти13.05.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1888 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.166-167 (Рождение №-49м)
Крещение
17.07.1888 ст.
Крёстный отец: Григорий Иванович - крестьянин-собственник из д.М.Каменка Крёстная мать: Параскева Петровна - крестьянская девица из д.М.Каменка
Смерть
13.05.1907 ст.
Крестьянский сын в 18-19 лет (от чахотки)
Похороны
15.05.1907 ст.
МК 56-13-44 стр.206-207 (Умершие №-15м)