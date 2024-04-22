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Зарубин Леонтий Григорьевич

Место рождения

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

До 12.04.1857 ст.

Дата смерти

После 1914 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1868 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 12.04.1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
РС 200-13-206 стр.709-710 (Ревизские сказки. 10-я ревизия 12.04.1858 ст - 1 год)
Рождение ребёнка
15.07.1888 ст.

Сын: Зарубин Александр Леонтьевич

Мать ребёнка: Зарубина Ксения Васильевна

Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.166-167 (Рождение №-49м)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зарубина Ксения Васильевна

Смерть
После 1914 ст.
Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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