Зарубин Леонтий Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияДо 12.04.1857 ст.
Дата смертиПосле 1914 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 12.04.1857 ст.
РС 200-13-206 стр.709-710 (Ревизские сказки. 10-я ревизия 12.04.1858 ст - 1 год)
Рождение ребёнка
15.07.1888 ст.
Сын: Зарубин Александр Леонтьевич
Мать ребёнка: Зарубина Ксения Васильевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.166-167 (Рождение №-49м)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1914 ст.