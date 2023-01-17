Петряшев Григорий Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петряшев Григорий Трофимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1814 г.р.

Мать

Около 1813 г.р.

Жена

Около 1845 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841 ст.

Отец: Петряшев Трофим

Мать: Петряшева Матрона

ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.

Дочь: Елена Григорьева

Мать ребёнка: Петряшева Катерина

ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Место жительства
По 1870 ст.
Акимово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Место жительства
С 1870 ст.
Маншино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петряшева Катерина

ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Смерть
Неизвестно
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