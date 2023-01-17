Петряшев Григорий Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1841 ст.
Отец: Петряшев Трофим
Мать: Петряшева Матрона
ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.
Дочь: Елена Григорьева
Мать ребёнка: Петряшева Катерина
ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Место жительства
По 1870 ст.
Акимово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Место жительства
С 1870 ст.
Маншино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петряшева Катерина
ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Смерть
Неизвестно