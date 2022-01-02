Петряшев Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петряшев Трофим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петряшев Лука Трофимов

Мать ребёнка: Петряшева Матрона

ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петряшева Матрона

Рождение ребёнка
Около 1841 ст.

Сын: Петряшев Григорий Трофимов

Мать ребёнка: Петряшева Матрона

ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Дочь: (Петряшева) Варвара Трофимова

Мать ребёнка: Петряшева Матрона

ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.

Дочь: (Петряшева) Марина Трофимова

Мать ребёнка: Петряшева Матрона

ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.

Дочь: (Петряшева) Лукерья Трофимова

Мать ребёнка: Петряшева Матрона

ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Место жительства
По 1870 ст.
Акимово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Место жительства
С 1870 ст.
Маншино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Смерть
Неизвестно

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