Петряшев Трофим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1814 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петряшева Матрона
ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петряшева Матрона
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.
Сын: Петряшев Григорий Трофимов
Мать ребёнка: Петряшева Матрона
ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Дочь: (Петряшева) Варвара Трофимова
Мать ребёнка: Петряшева Матрона
ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.
Дочь: (Петряшева) Марина Трофимова
Мать ребёнка: Петряшева Матрона
ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.
Дочь: (Петряшева) Лукерья Трофимова
Мать ребёнка: Петряшева Матрона
ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Место жительства
По 1870 ст.
Акимово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Место жительства
С 1870 ст.
Маншино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ГАВО ф. 388, оп. 1. д. 4112, л. 3
Смерть
Неизвестно